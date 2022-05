Vor einiger Zeit war ich an einem Elternabend der Schule meiner Tochter. Die 16- und 17-Jährigen hatten die Aufgabe bekommen, folgende Frage zu beantworten: Wie stellt ihr euch euer Leben in 15 Jahren vor? JEDES EINZELNE MÄDCHEN beantwortete diese Frage irgendwie im Zusammenhang mit Kindern - sei es, dass sie (noch) keine wollten oder dass sie planten, Kinder und Karriere zu vereinen. Bei KEINEM EINZIGEN BUBEN spielten Kinder bei der Beantwortung dieser Frage eine Rolle. Was sagt das über uns als Gesellschaft aus, dass die Kinderfrage in den Köpfen pubertierender Mädchen bereits präsent ist, in denen von gleichaltrigen Jungs aber überhaupt nicht?