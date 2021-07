Was tun, wenn das Kind null Bock auf nichts hat?

In Sachen Pubertät bin ich ehrlich gesagt schon ein paar Mal auf dem linken Fuss erwischt worden. Das hätte ich nicht gedacht. Schliesslich war ich ja selbst mal einer, und gefühlt ist das noch gar nicht so lange her (in Realität …. aber lassen wir das.) Aber so anders konnte das, was mich mit meinen eigenen Kindern erwarten würde, ja nicht sein, oder?