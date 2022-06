«Weiss nöd»: Teenager und ihr Problem, Entscheide zu fällen

Das Ganze ist gar nicht so erstaunlich, wenn man bedenkt, dass der «Umbau» im Gehirn während der Pubertät ähnlich aktiv ist wie in der Kleinkind-Phase. 30’000 nicht gebrauchte Nervenverbindungen sterben pro Sekunde ab, die anderen Neuronen vernetzen sich dafür umso stärker. Dass man in dieser Zeit, in der im Hirn sozusagen kein Stein auf dem anderen bleibt, nicht immer so klar sieht, ist nachvollziehbar. Ausgerechnet in diesem Alter – beziehungsweise in diesem Zustand – müssen die Kids Entscheidungen treffen, die je nachdem weitreichende Konsequenzen haben können. Und ausgerechnet jetzt ist es für Eltern umso wichtiger, dass man sie diese Entscheide auch treffen und sie die Konsequenzen tragen lässt. Ich hätte nicht gedacht, was es für eine grosse Herausforderung das sein würde, das Kind zum Beispiel bei der Suche nach einem Praktikum einfach mal total ineffizient wursteln zu lassen. Nur im Restaurant erlaube ich mir derzeit, das Kind wieder wie ein Kleinkind zu behandeln und bestelle ihm einfach Spaghetti. Irgendwo hats ja auch Grenzen.