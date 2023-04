Wenn Bratans random fronten – eine Lektion in Jugendsprache

Laut Kind 1 wird man als «Nicht-Dilara» von einem «Bratan» auch mal «random gefrontet», was «voll asi» ist. «Random» bedeutet zufällig, in diesem Kontext aber eher «aus dem Blauen heraus». Fronten kommt von «confront», also konfrontieren, und bedeutet, jemanden blöd anmachen. «Asi» ist asozial, was in diesem Zusammenhang schlicht doof bedeutet. Wenn dich ein «Bratan» also «random frontet, was asi ist», macht er dich aus dem Blauen heraus blöd an, was total hohl ist. Und wenn Kind 1 dann seiner Freundin erzählt, wie es «random gefrontet» wurde, und sagt, wie «asi» XY ist, sagt die Freundin: «Safe!» zur Bestätigung. Also «Sicher». Oder «ja, klar.» (Geht auch zum Beispiel so: «Hast du die Hausaufgaben gemacht?» – «Safe, was denkst du denn?»)