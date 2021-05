Der ganz normale Wahnsinn

Wenn unter Teenies die Fäuste fliegen

Seit über zehn Jahren gab es nicht mehr so viele Gewaltdelikte unter Jugendlichen wie 2020. Das liegt natürlich nicht nur an Corona, aber auch. Obwohl ihre eigenen Kinder mit Gewalt bisher zum Glück nichts am Hut haben, macht sich unsere Familienbloggerin Gedanken.