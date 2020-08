Mittags, Esstisch: «Ach komm, jetzt hör schon auf, dein Essen zu sezieren. Ich versuche, ein paar Vitamine in dich reinzukriegen, solange ich das noch kann. «Die anderen» holen jeden Mittag Döner? Das glaubst du doch selbst nicht. Deine Schwester kommt nicht nach Hause, weil sie am andern Seeufer zur Schule geht. Nein, ich weiss nicht was sie zu Mittag isst. Ja, die Chance ist gross, dass sie was nicht so richtig Gesundes nimmt. Ja, das ist unfair. So ist das Leben.»