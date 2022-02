Weil ich weiss, wie gnadenlos gemein Kinder sind

Zum Glück gibt es aber immer wieder - und immer öfter - Situationen, in denen ich sie nicht mehr vor ihren Gefühlen schützen kann. Als Kind 1 die Probezeit am Gymi nicht bestand, bin ich fast verzweifelt. Nicht, weil ich das leistungsmässig irgendwie schlimm fand. Sondern weil ich - genau wie das Kind - weiss, wie gnadenlos gemein Kinder in diesem Alter sind. Ich konnte mir genau vorstellen, was es zu hören bekommen würde in den ersten Tagen und Wochen nach der Rückkehr in die Sekundarschule: «Oh, wieder hier? Doch nicht so gescheit, wie du dachtest, hä?» Ich hätte alles getan, um ihm das zu ersparen.