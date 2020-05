Der Anspruch, dem Nachwuchs weiss ich was bieten zu müssen, ist der von uns Eltern – nicht derjenige der Kids. Auf der anderen Seite dürfen wir von unseren Kindern nicht erwarten, dass sie irgendetwas in ihrem Leben als Privileg wahrnehmen. Auch nicht nach Corona. Womit sich dann auch meine Hoffnung, dass sie am 11. Mai freudestrahlend in Richtung Schule traben erledigt hat.