Womit flüchtet man aus einem brennenden Haus?

In dem Moment, in dem du spätabends realisierst, dass aus dem Bürofenster im Untergeschoss Flammen kommen, und zwar schon so hoch, dass sie bis zum drüberliegenden Zimmerfenster deiner Tochter lodern, überlegst du nicht mehr, was du jetzt mitnehmen sollst. Du drückst jedem Kind eines ihrer Kaninchen in den Arm, packst ein paar warme Klamotten und dann nichts wie raus.