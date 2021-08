Ich versuchte, ihn in die Kinderzimmer zu locken. Er tapste ins Zimmer von Kind 2, das gerade seiner Haupt-Ferien-Beschäftigung nachging und am Gamen war. Natürlich kann man wegen einer Katze nicht einfach sein Spiel unterbrechen, auch wenn man per Definition für sie verantwortlich ist. Also langweilte sich das Tier schnell mal im Zimmer von Kind 2 und trippelte mir nach ins andere Zimmer. Nur - da wohnen die Kaninchen. Diese starrte er mit grossen, erschreckten Augen an und verschwand sofort wieder unterm Wohnzimmer-Sofa. Bis heute - drei Wochen später - hat der Kater mehr Angst vor den Kaninchen als umgekehrt. Und das Zimmer von Kind 1 ist total tabu, selbst wenn die Tür sperrangelweit offensteht.