Der Knaller (ok, MEIN Knaller) kam im ersten Drittel der Show: Nick Carter von den Backstreet Boys sang zusammen mit Helene die grössten BSB-Hits. Ich hab fast geheult. Und plötzlich hab mich selbst dabei ertappte, wie ich mir Helene Fischer während der 2000er in die Backstreet Boys hinein wünschte. Helene Fischer, die «Quit playing Games with my Heart» sang, war ätzend gut. So richtig, richtig ätzend gut.