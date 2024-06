Die Rede ist natürlich von Dick Turpin, dem wohl schlechtesten Räuber, den England je gesehen hat. Wie es der Zufall aber so will, hat Dick Turpin nicht nur das Showbusiness im Blut, sondern auch noch mehr Glück als Verstand. So wird er kurzerhand Anführer einer Gruppe blutrünstiger Räuber. Naja, nicht wirklich blutrünstig. Dick Turpin weiss sich gut zu verkaufen und so macht er sich Freunde und Feinde auf seinem Weg und wird ganz nebenbei zu einer lebenden Legende, die Hexen, rivalisierenden Gangs, dem Galgen und der Zukunft als Metzger entkommt. Und das Ganze macht er auch noch mit einer ordentlichen Portion Grazie, Show und stilvoller Kleidung. Das einzige, was ihm jetzt noch fehlt, ist ein normal grosses Pferd – und eine zweite Staffel. Denn «Die frei erfundenen Abenteuer von Dick Turpin» könnt ihr in der ersten Staffel jetzt auf AppleTV+ sehen. Ich persönlich kann es kaum abwarten, zu sehen, wie es mit Dick Turpin und der Sussex Gang weitergeht! So lässt man sich doch beinahe gerne ausrauben!