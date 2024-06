Ich mag Komödien. Das haben die von euch, die regelmässig in meine Kolumne rein schauen, wohl schon mitbekommen. Und der Streaming-Dienst Sky scheint auch so eine Ahnung zu haben. Also habe ich mir «Confess, Fletch» angeschaut. Ein Film um einen ehemaligen Investigativjournalisten, der versucht, einen Kunstraub aufzuklären – und dabei ins Visier der Polizei gerät.



Irwin Maurice Fletcher soll eine Frau ermordet haben. Als er diese tot in einem gemieteten Town House findet, bleibt er überraschend ruhig. Und ist verdächtig kooperativ der Polizei gegenüber, die ihm übrigens nicht weiter traut, als sie ihn werfen kann. Nämlich gar nicht. Immerhin ist es Jon Hamm. Habt ihr schon mal versucht, Jon Hamm durch die Gegend zu werfen? Ich zwar auch nicht, aber ich stell es mir relativ schwer vor. Jedenfalls versucht Fletch nun, seine Unschuld zu beweisen. Was sich als schwieriger rausstellt, als zunächst gedacht. Und auch ich war am Anfang davon überzeugt: Fletch ist definitiv schuldig. Oder? Oder doch nicht?



Ob schuldig oder nicht, Fletcher ist clever. Ha, das reimt sich sogar ein bisschen. Und schon Pumuckl wusste: Was sich reimt, ist gut. Also muss Fletch gut sein, nach Kobold-Logik. Aber ich muss sagen, irgendwie ist er auch ein Trottel. Nicht böse gemeint, sondern im liebenswertesten Sinne des Wortes. Er nimmt sich nicht allzu Ernst und ist einfach nett. Oder doch nicht? Nicht vergessen, er steht unter Mordverdacht! Ganz nebenbei muss er sich auch noch mit einer Nachbarin herumschlagen, bei der man sich fragt, wie die es all die Jahre geschafft hat, zu überleben und einer Schwiegermutter in spe, die etwas zu vertraut mit ihm umgeht. Aber Fletch ist treu. Er mag ein Mörder sein (oder auch nicht), aber er ist treu. Das ist doch immerhin etwas. Und das andere? Ach, ein unwesentliches Detail. So he’s a bit of a fixer upper, so what.



Ich habe den Film jedenfalls unglaublich genossen. Man kann lachen, mitraten, es ist lustig und trotzdem spannend bis zum Schluss. Einfach mal wieder ein richtig guter Film. Genau das richtige für einen entspannten Filmabend!