Something «Wicked» this way comes

Ich geb zu, ich wollte ihn nicht mögen. Also zumindest nicht so sehr, wie ich es getan hab. Denn Ariana Grande und Cynthia Erivo haben mich auf der ganzen Promo-Tour doch ziemlich genervt. Aber man kann es nicht anders sagen: Die beiden sind fantastisch in ihren Rollen. Cynthia spielt Elphaba so gut und hat so eine schöne Stimme, Ariana ist eine so gute Wahl für Glinda gewesen. Und für Galinda auch. Obwohl ich immer noch der Meinung bin, dass Dove Cameron das genauso gut gemacht hätte. Bei Jonathan Bailey können wir uns auch einig sein, dass er eine so tolle Castingwahl war. Der Mann hat Charme. Gut, das wusste ich schon aus «Bridgerton», aber Fiyeros freche Art hat ihn nochmal hübscher gemacht. Von den Kostümen über das Szenenbild, Casting und die Umsetzung der Songs habe ich tatsächlich kaum etwas dran auszusetzen. Ausser das hier: Wie gemein ist es bitte, dass nicht alles in einen Film gepackt wurde und ich jetzt bis zum Herbst warten muss, um den zweiten Teil zu sehen?? Und diesmal bin ich echt am überlegen, nicht doch ins Kino zu gehen. Weil ich hab nicht schon wieder Lust auf Spoiler, um die man nicht herumkommt, wenn man den Social Media-Algorithmus hat, den ich hab.