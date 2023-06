Howard Ashman – Part of his world

Wer von euch regelmässig meine Kolumne liest, dürfte bereits mitbekommen haben, dass ich ein Fan von Musicals bin. Da kommt es glaube ich auch nicht als grosse Überraschung, dass ich ebenfalls ein absoluter Sucker for everything Disney bin. Und einem Mann verdanke nicht nur ich, sondern alle Disney-Fans einige der grössten Disney-Songs aller Zeiten: Howard Ashman. Er arbeitete mit Alan Menken, der für mich einer der grössten Filmkomponisten unserer Zeit ist, an drei Disney-Filmen: «The Little Mermaid», «Beauty and the Beast» und «Aladdin».



Menken und Ashman hatten schon beim Musical «Little Shop of Horrors» zusammengearbeitet und waren ein grossartiges Team – so grossartig, dass sie für ihre Musik sogar Oscars gewannen, etwa für den Song «Under the Sea» aus «The Little Mermaid» – dessen Live-Action-Verfilmung übrigens momentan im Kino läuft und absolut sehenswert ist. Es muss schwer für Alan Menken gewesen sein, die Live-Action-Filme der drei Disney-Hits zu machen, an denen er gemeinsam mit Howard Ashman arbeitete, denn noch heute fängt der Komponist fast an zu weinen, wenn er über seinen guten Freund spricht. Howard Ashman starb nämlich am 14. März 1991 an Aids.