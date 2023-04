Eine Gruppe Personen kommt auf einem abgelegenen Landsitz, einer Insel, einem Boot zusammen. An der Stimmung merkt man bereits, dass sich die einzelnen Leute zwar kennen, doch das Verhältnis zueinander gespalten ist. Beim Abendessen wirken alle misstrauisch, plötzlich geht das Licht aus. Es ertönt ein Schrei. Das Licht geht an. Einer der Gäste ist tot – es war Mord. Jeder ist verdächtig, jeder hat ein Motiv.



Auftritt: ein Inspektor – vorzugsweise mit tragischer Hintergrundgeschichte. Er erklärt der versammelten Mannschaft, dass niemand den Ort des Geschehens verlassen und sie niemandem vertrauen können, woraufhin natürlich alle wahnsinnig entrüstet sind. Denn jeder ist von sich selbst überzeugt, dass er oder sie niemals einen Mord begehen könnten – oder gaukeln dies zumindest vor. Und am Ende war der Mörder der Gärtner. Oder der Butler. Oder die Köchin? Der Mörder ist doch immer die Köchin…



Kommt euch diese Szene bekannt vor? Gut möglich, denn es ist so ziemlich der Plot eines jeden Films, der in die Kategorie der «Who dunnit?»-Filme fällt. Während die «Hercule Poirot»-Streifen mit Sir Peter Ustinov vor vielen Jahren sehr beliebt waren, erleben die klassischen «Who dunnit?» im Moment ein ziemliches Revival. Zum Glück, denn es macht doch wirklich grossen Spass, an einem Samstagabend mit einer Schüssel Popcorn auf dem Sofa zu sitzen und zu überlegen, wer der Mörder sein könnte. Wer von uns nicht gerade Detektiv ist oder für die Kriminalpolizei arbeitet, darf sich so in sicherem Umfeld darin üben, einen Mordfall aufzuklären und so aus unserem Alltag auszubrechen. Andere gehen für ihren Adrenalin-Schub Fallschirm springen, ich schaue mir Filme an, in denen man versucht herauszufinden, wer wen warum umgebracht hat, also der Frage nachgeht: «Who dunnit?», sprich, «Wer hat es getan?». So hat jeder von uns seine Vorlieben für die Freizeitgestaltung.