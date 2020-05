«Devils» – Der Teufel trägt Massanzug

Wesentlich zur Qualität von «Devils» tragen aber auch die beiden Hauptdarsteller bei. Der US-Amerikaner Patrick Dempsey, den wir als langwimprigen McDreamy aus «Grey’s Anatomy» in Erinnerung haben, blüht als cooler Bankenboss richtiggehend auf. Und von der ersten Folge an spürt der Zuschauer, dass dieser aalglatte Typ, der sich ausschliesslich von gedämpftem Blumenkohl zu ernähren scheint, zünftig Dreck am Stecken hat. Sein Gegenüber, der italienische Shootingstar Alessandro Borghi, (bekannt aus «Suburra») ist eine Entdeckung.