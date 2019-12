Zwei alte Männer diskutieren über den Kurs der katholischen Kirche: Das klingt für viele Zuschauer eher sperrig oder gar langweilig. Gott sei Dank ist «Die zwei Päpste» aber alles andere als das. Vielmehr widmet sich der Film den grossen Themen süffisant und erstaunlich kurzweilig. Die alten Herren sind Papst Benedikt und sein Nachfolger Franziskus, verkörpert von Anthony Hopkins und Jonathan Pryce. Die Handlung spielt primär im Jahr 2012. Jorge Mario Bergoglio, der spätere Franziskus, arbeitet als Bischof in Buenos Aires und ist bei den Armen beliebt. Weil seine Reformvorschläge aber auf taube Ohren stossen, will er in Rom den Rücktritt einreichen. Der Papst lädt ihn in sein Feriendomizil ein und schmettert diesen Wunsch ab. Vielmehr beichtet er: Er selbst werde zurücktreten und hoffe, dass Bergoglio die Nachfolge anstrebt. In den Gesprächen zwischen den Würdenträgern geht es um den Kurs der Kirche und die Auslegung des Amtes.