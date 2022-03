Drei Streaming-Highlights fürs Wochenende

Kein US-Unternehmen wuchs so rasant und fiel wieder in sich zusammen wie WeWork. Inspiriert davon, erzählt die Serie, wie CEO Adam Neumann durch seinen Grössenwahn ein Business zerstört hat, das in kurzer Zeit 47 Milliarden Dollar an Wert gewonnen hatte. – In den Hauptrollen: die Oscar-Preisträger Jared Leto und Anne Hathaway.