«Freud» – Die Leiden des jungen Freud

Regisseur, Drehbuchautor und Produzent Marvin Kren («4 Blocks») erzählt in einem teils realen, teils fiktiven Setting einen Kriminalfall, der zum Auftakt eines grossen Komplotts wird. «Wir wollen einen Freud zeigen, den wir so nicht kennen», erläutert der mehrfach preisgekrönte Kren. «Einen Mann auf der Suche nach Anerkennung, zwischen Trieb und Vernunft.» Die Serie sei ein «nervenzerreissender, hypnotischer Trip in die Abgründe der menschlichen Seele». Kren verspricht nicht zu viel: Die Szenen vor der eindrücklich rekonstruierten Kulisse Wiens im ausgehenden 19. Jahrhundert spielen fast ausschliesslich in der Finsternis und transportieren so eine unheimliche, schaurige Grundstimmung.