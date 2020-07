«How To Sell Drugs Online (Fast)» - Mehr Stoff von Moritz

Die Ausgangslage zu Beginn der zweiten Staffel ist heikel: Die Jungs sind mittlerweile zu dritt, die Nerds Moritz und Lenny mussten Schönling Daniel (Damian Hardung) mit an Bord nehmen. Nun haben sie ihre erste Million gemacht und beschliessen auszusteigen. So weit wird es allerdings kaum kommen: Die Jungunternehmer beissen sich an ihren Stofflieferanten aus Holland die Zähne aus.