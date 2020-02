«Isi & Ossi» – Verdammt, ich liebe dich!

Milliardärstochter Isi (Lisa Vi­ cari) aus Heidelberg möchte statt eines Studiums eine Kochaus­ bildung machen – sehr zum Ärger ihrer Eltern, die ihr daraufhin den Geldhahn zudrehen. In Mannheim sucht derweil Tankstellenkassierer Ossi (Dennis Mojen) nach einem Sponsor für seinen nächsten Boxkampf. Die beiden treffen zufällig auf­ einander, und was als Geschäfts­beziehung beginnt, wird bald zu – genau, es ist Valentinstag! – Liebe. So weit, so romantisch.