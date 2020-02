«Locke & Key» – Horror für die ganze Familie

Das Besondere an «Locke & Key»: Die Story wird aus zwei Blickwinkeln erzählt. Mutter-Darstellerin Darby Stanchfield zu «Tele»: «Die Erwachsenen können die magische Welt, die die Kinder mit den Schlüsseln öffnen, nicht sehen oder begreifen.» Sie lebe also in einer regel- rechten Parallelwelt: «Ich habe keinen blassen Schimmer, was mit den Kindern los ist. Für mich ist es ein- fach nur ein Familiendrama, und die Kids vermissen ihren Vater.»