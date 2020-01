Wie aus dem Nichts taucht in Damaskus der junge Al-Masih (Mehdi Dehbi) auf. Ausgerechnet als die IS-Truppen vor der Stadtgrenze ihr Bombardement starten, erhebt sich ein Sandsturm. Stoisch steht Al-Masih da, predigt in mildem, nachdrücklichem Ton und trotzt der Naturgewalt. 43 Tage lang. Dann zieht der IS ab, und ein neuer Messias ist geboren.