Es packt einen ein wohliges Schaudern beim Schauen von «The Morning Show». Schaudern deshalb, weil sich im Halbstundentakt neue Abgründe auftun. Kaum ist ein Problem für den Moment gelöst, ergeben sich drei neue. So schmutzig, fies und selbstsüchtig wurde seit «House of Cards» nicht mehr intrigiert in der Serienwelt. Und wohlig ist das Schaudern, weil hier einfach saugut gespielt wird. Jennifer Aniston ist alles andere als ein «Friend» – so machtgeil hat man sie noch nie gesehen. Am meisten Spass macht es aber, Billy Crudup zuzuschauen: Er mimt Cory Ellison, den Chef der News-Abteilung. Mit zuckersüssem Lächeln und aufreizend klebrigem Charme zieht er stets wahnsinnig gut gelaunt die Fäden. Irrsinnig perfid, irrsinnig gut.