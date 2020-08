«Ramy» – Inshallah, Ramy ist da

Am 6. August startet zudem die zweite Staffel der preisgekrönten Dramedyserie «Ramy», ebenfalls aus dem Hause Hulu: Ramy Hassan (Ramy Youssef ), ein Amerikaner ägyptischer Herkunft, befindet sich auf einer spirituellen Reise in seinem politisch gespaltenen Viertel in New Jersey. Hier kollidieren zwei gesellschaftliche Milieus: Die Muslime betrachten das Leben als moralische Probe, und für die Millennials hat das Leben gar keine Konsequenzen.