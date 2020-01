«Servant» - Binge Watching? Nein, danke!

Stimmt es, dass Sie kein Fan von Binge Watching sind, also nicht alle Folgen einer Serie am Stück schauen?

Ich antworte mit einer Gegenfrage: Was ist in Episode 5 von «Stranger Things» passiert? Sie wissen es nicht, oder? Aber Sie erinnern sich an jede Szene eines guten Films. Ich glaube, bei den meisten Serien ist es sinnvoll, wenn man zwischen den Folgen eine Pause einlegt. So hat man Zeit zu reflektieren, mit anderen zu diskutieren und zu spekulieren, wie es weitergehen könnte.