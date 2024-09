5 Fehler, die wir nach dem Sport beim Duschen machen

Wir duschen zu heiss oder zu kalt

Wie so oft liegt die Wahrheit in der Mitte. Duschen wir nach dem Sport zu heiss, wird der natürliche Säureschutzmantel unserer Haut unnötig stark angegriffen. Duschen wir zu kalt, versucht der Körper die Temperatur auszugleichen und fängt wieder an zu schwitzen. Lauwarmes Wasser lautet die kurzfristig vielleicht weniger wohltuende, langfristig aber gesündere Lösung. Was geht: Die Beine am Schluss kurz kalt abduschen. Das fördert die Durchblutung und damit auch die Regeneration. Für unsere Gefässmuskulatur ist der eisige Guss wie eine Art Training, das gegen Besenreiser und Krampfadern vorbeugt.