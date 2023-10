Diese 3 Übungen sorgen für straffe Oberarme

Mit einer Hantel wird der Bizeps bei dieser Übung richtig beansprucht und das Muskelwachstum angekurbelt. Die Füsse stellt ihr hüftbreit ab, die Knie sind leicht gebeugt und mit dem Gewicht in der Hand winkelt ihr den Unterarm so an, dass die Handfläche mit der Hantel nach innen zeigen. Der Oberarm bewegt sich nicht und bleibt eng am Körper. Das Ganze wiederholt ihr mit jedem Arm zwölf Mal und macht insgesamt drei Runden davon.