Es gibt keinen Einheitsplan für das totale Wohlbefinden. Wenn es um unsere eigenen Körperziele geht, kann uns manchmal ein wenig Wissenschaft darüber, was realistisch ist, eine neue Perspektive und Selbstliebe geben. Und was realistisch ist, hängt von unserem Körpertypen ab. Studien bestätigen, dass die Somatieriserung Sportler*innen helfen kann zu verstehen, wie ihr Körpertyp das Training und die Leistung beeinflusst. Auch wichtig für Nicht-Sportler*innen, denn wir werden ständig mit Informationen darüber gefüttert, was am gesündesten ist, was am besten zum Abnehmen geeignet ist und so weiter. Doch berücksichtigen wir nicht, wie unterschiedlich wir alle sind und dass unsere Körper auf verschiedene Arten auf Training oder Diäten reagieren. Eben in Abhängigkeit des Somaytpes.