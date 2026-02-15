Fehler, die wir nach dem Sport beim Duschen machen

Wir benutzen beim Duschen zu viel Seife

Rein gesundheitlich würde es völlig ausreichen, wenn wir ein- bis zweimal in der Woche duschen würden. Allerdings ist das nicht wirklich gesellschaftskonform. Wer oft Sport treibt, wäscht sich deshalb schnell einmal mehrmals täglich. Dass das für unsere Haut nicht besonders gut ist, liegt auf der Hand. Aber was tun? Duschgel nur an den kritischen Stellen auftragen. Es gibt auch olfaktorisch gesehen keinen Grund, sich bei jedem Mal von oben bis unten komplett einzuseifen. Solltet ihr das trotzdem wollen, empfiehlt sich ein rückfettendes Reinigungsprodukt, damit die Haut weniger schnell austrocknet.