Reiten? Ja, gerne. Bei Reiterhosen kennen wir allerdings keinen Spass. Damit sind nämlich die nervigen Pölsterchen gemeint, die sich am Übergang unseres Gesässes und den Oberschenkel befinden. Schön zu wissen, dass auch Promis wie Kim Kardashian nicht davor gefeit sind. Denn Reiterhosen haben nicht zwingend was mit der Statur zu tun. Im Gegenteil: Sie zählen zu den häufigsten Problemzonen – auch bei schlanken Menschen.

Neben einer ausgewogenen Ernährung und viel Bewegung, die nicht schweisstreibend sein muss, gibt es effektive Anti-Reiterhosen-Übungen. Alles, was wir dafür benötigen, ist eine Fitnessmatte und bei Bedarf zwei Hanteln oder Wasserflaschen.