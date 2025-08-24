Reinfühlen statt Auspowern lautet die Devise. «Im Fokus steht das ganz bewusste Körpererlebnis», erklärt Christine Joerin, die in Zürich nach der PSFL (psychosomatische Funktionslehre) unterrichtet. «Was passiert mit meiner Schulter, wenn ich den Arm nach oben strecke?» oder «Wie reagiert meine Hüfte, wenn ich das Knie anwinkle?» seien Fragen, die das Training bestimmten. Nach den ersten Übungen im Stehen fragen wir uns vor allem, wieso wir vorher noch nie gespürt haben, dass es bis in die Bauchmuskeln zieht, wenn wir unsere Fusssohlen anspannen. «Das sind die Faszien», erklärt Joerin. Faszinierend!