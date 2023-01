Das sind die besten Outdoor-Sportarten im Winter

Nach milden Wochen soll ein Polarwirbel laut Prognosen nun doch noch für den Wintereinbruch sorgen. Ende Januar und im Februar stehen die Chancen für Schnee in weiten Teilen der Schweiz gut. Wer sich dann nicht mit den Massen auf die überfüllten Skipisten drängen möchte, aber dennoch an der frischen Luft aktiv sein will, hat einige Alternativen. Von Langlaufen bis Schneeschuhwandern: Diese Outdoor-Sportarten solltet ihr im Winter mal ausprobieren.