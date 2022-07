Das sind die wichtigsten Tipps bei Sportverletzungen

Sehr häufig kommt es beim Sport auch zu Verstauchungen am Fuss oder Handgelenk. Durch Umknicken, abrupte Bewegungen oder Stürze werden die natürlichen Bewegungsgrenzen des Gelenkes überschritten und Bänder überdehnt. Oft betroffen sind die besonders strapazierten Sprunggelenke: Schäden an den Aussenbändern gehören zu den häufigsten Sportverletzungen überhaupt. Der Grund liegt in der aussergewöhnlich hohen Belastung. Kein anderes Gelenk wird so sehr strapaziert.