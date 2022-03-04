Vermeidet diese Fehler beim Bauchmuskeltraining

Side-Planks

Noch eine tricky Übung, bei der einiges schiefgehen kann – wortwörtlich! Den meisten fehlt es hier nämlich an der nötigen Stabilität. Weil das ganze Körpergewicht nur von einem Unterarm und einem Fuss gehalten wird, droht man schnell umzukippen. Viele konzentrieren sich deshalb so stark darauf, irgendwie die Balance zu halten, dass sie die Haltung dabei komplett vergessen und die Muskeln nicht richtig beansprucht werden. Habt ihr die gleichen Probleme? Dann positioniert eure Füsse nicht übereinander, sondern versetzt, sodass beide mit der Seite den Boden berühren. Das hilft euch extrem dabei, das Gleichgewicht besser halten zu können.