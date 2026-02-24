Welche Fehler macht ihr beim Training?

Fehler 4: Saunieren

Hach, nach dem Workout schön in der Sauna entspannen? Klingt nett, ist allerdings nicht zu empfehlen. Durch das erneute Schwitzen verlieren wir nicht nur wiederholt Wasser (siehe Punkt 3), sondern gefährden auch noch unser Immunsystem. Diverse Studien fanden heraus, dass das Infektionsrisiko nach dem Leistungssport erhöht ist. Der Saunagang ist also eine zusätzliche Belastung für den Körper und erhöht die Möglichkeit einer bakteriellen Erkrankung. Vor dem Saunagang also lieber ein paar Stunden regenerieren.