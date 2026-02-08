Wie behält man Haltung?

Heute lümmeln wir Büromäuse alle ein bisschen wie ein Partygirl. Minus Party. Plus Laptop. Wir lümmeln mit gekrümmten Rücken und nach vorne gezogenen Schultern im Home Office rum. Eine solch ungesunde Haltung kann krank machen. Muskeln und Gelenke werden dabei zu stark oder ungleichmässig belastet, die Folge sind Verspannungen. Bemerkbar macht sich das mit Schmerzen in Kopf und Rücken, Nacken, Schultern und kann sogar bei viel Arbeit mit der Maus bis in den Ellbogen oder Unterarm ziehen, sagt Dr. med. Nora Wieloch, Oberärztin am Universitären Zentrum für Prävention und Sportmedizin (Universitätsklinik Balgrist).