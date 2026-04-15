Wie lange sollte das Workout dauern?

Kleiner Aufwand, grosse Wirkung

Wer sich diesen Spruch als Lebensweisheit auf die Fahne geschrieben hat, der spitzt jetzt am besten die Ohren: Ein Forschungsteam des Lehman College in New York hat herausgefunden, dass 13 Minuten die optimale Länge für eine Trainingseinheit sind. Alles, was danach kommt, dient zwar noch dem Muskelaufbau, in Sachen Kraft und Ausdauer stellen sich aber auch nach über einer Stunde keine weiteren Fortschritte ein. Für diese Studie liess das Team insgesamt 34 Testpersonen die gleichen Übungen durchführen. Gruppe 1 durchlief ihren Circle an Squads und Bankdrücken je nur einmal, innerhalb von 13 Minuten. Gruppe 2 wiederholte die Übungen 40 Minuten lang, Gruppe 3 sogar ganze 70. Das Ergebnis: In puncto Kraft und Fitness stand die erste Gruppe ihren Mitstreitern nach Ablauf der Studie in nichts nach.