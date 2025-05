Regeneration ist das halbe Training

Ernähren statt futtern

Wer von euch denkt bei dem perfekten Off-Day-Meal auch an Burger und Sweet Potato Fries? We feel you – müssen euch aber noch mal enttäuschen. Sorry! Gerade zwischen den Trainingstagen solltet ihr euch darum kümmern, euren Körper mit den Nährstoffen zu versorgen, die er braucht, um Muskeln aufzubauen und wieder zu Kräften zu kommen. Hochwertige Eiweisse, Vitamine und Mineralien sind nach einer intensiven Trainingsphase wichtig für uns. Und da wäre noch was … Alkohol verlangsamt die Regeneration und wirkt dem positiven Effekt des Trainings entgehen.