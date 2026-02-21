Viele Yoga-Übungen oder -Positionen sehen immer so einfach aus. Das bisschen Dehnen und Biegen kann doch nicht so schwer sein, könnte man denken. Doch spätestens dann, wenn man das erste Mal im «Krieger» steht und die Beine vor Anstrengung zittern, merkt man, dass die asiatische Körperkunst es in sich hat – sie gilt ja nicht um sonst als Waffe gegen Stress! Yoga wirkt als Energie-Booster, entgiftet den Körper und kurbelt die Immunfunktion des Körpers an. Deshalb heisst es jetzt: Den inneren Schweinehund überwinden und dem «Downward Dog» das Zepter übergeben: