Jetzt blühen im Wald und in den Gärten die Holunderbäume. Aus den Blüten lassen sich tolle Sachen zubereiten! Sucht euch zum Sammeln einen Ort aus, der sich nicht in der Nähe einer vielbefahrenen Strasse befindet. Die Blüten sollten nicht gewaschen werden, sonst verlieren sie an Aroma. Vor Gebrauch einfach etwas ausschütteln, in den Dolden verstecken sich meist kleine Insekten und Käfer.