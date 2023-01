Was steckt hinter diesen 7 Abnehm-Mythen?

Stimmt es, dass man zunimmt, wenn man nach 18 Uhr noch zu Abend isst?

Dr. med. Petra Bracht: Jein. Es stimmt zwar, dass essen am (späten) Abend eher zum Zunehmen führt und dem Schlaf nicht zuträglich ist, aber es kommt darauf an, was insgesamt im Tagesverlauf gegessen und getrunken wird. So gibt es Morgenmuffel, die ihre erste Mahlzeit erst um die Mittagszeit zu sich nehmen, sodass sie innerhalb von 24 Stunden auch nicht mehr essen als Menschen mit Frühstücksgewohnheiten. Diesen Essensrhythmus pflegen Menschen, die das Intervallfasten nach der Methode «acht Stunden essen und 16 Stunden nichts essen» praktizieren. Daher können sie bis 20 Uhr am Abend essen. Menschen, die den Tag mit einem Frühstück beginnen und das 8/16-Intervall praktizieren, sollten ihre letzte Mahlzeit bereits am späten Nachmittag einnehmen. Durch die Arbeitszeit ist das nicht immer möglich. Dann wird die Essensphase auf zehn Stunden erhöht, so dass die Regeneration während des Fastens noch stattfindet und ein guter Schlaf gelingt.