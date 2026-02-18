Darum ist Spinat ein Schlankmacher

Das erste Wunder in Zusammenhang mit Spinat erleben wir gleich bei der Zubereitung. Da türmen sich die Blätter in der Pfanne, aber schon nach ein paar Minuten Dämpfen ist der Berg zu einem Häufchen geschrumpft. Die schönere Überraschung ist definitiv die, die nicht so offensichtlich ist: Spinat ist gesund, ein super Sattmacher und punktet mit wenigen 20 Kalorien pro hundert Gramm. Nicht nur wegen der geringen Energiedichte, auch die vielen guten Inhaltsstoffe laden zum ungenierten Schlemmen ein – von gewissen Benefits kann man schliesslich fast nie genug bekommen. Hier unsere Top-Drei-Spinat-Fakten: