Sugo alla Nonna

Das Geheimnis für die beste Tomatensauce der Welt

Erreicht das vollmundige Aroma einer italienischen Pomodoro unsere Geschmacksknospen, sind die hartnäckigen Flecken auf dem Shirt schlagartig vergessen. Zu Hause will der Klassiker unseres Nachbarlandes aber oft nicht so gut gelingen. Der Trick? Die Würze liegt ausnahmsweise nicht in der Kürze.