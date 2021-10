Das passiert, wenn man zu viel Käse isst

Wie er vom festen Zustand laaangsam ins Flüssige zerfliesst, endlose Fäden zieht und sich eine goldbraune Kruste bildet – ah, bei dem Gedanken an Käse im Fondue oder Raclette läuft uns ja schon wieder das Wasser im Mund zusammen. Dieses würzige Aroma, dieser Duft! Was ein Glück, dass die Herbst-Winter-Saison gerade erst begonnen hat und uns noch unzählige Dinner mit Geschmolzenem bevorstehen. Deswegen ein schlechtes Gewissen haben? Ach was, der nächste Strandurlaub ist schliesslich noch lange nicht in Sicht.