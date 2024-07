Diese Spaghetti alle Vongole machen Lust auf Meer

Dass Muscheln nur während der Monate, in denen mindestens ein «R» vorkommt, genossen werden dürfen, ist ein alter Zopf. Und stammt aus der Zeit, als die Transportwege weit waren, die Ware nicht gekühlt werden konnte und daher an heissen Tagen leicht verdarb. Heute ist die Kühlkette gewährleistet, wird kaum unterbrochen. Also haben Muscheln immer Saison. Auch die beliebten Vongole können bedenkenlos das ganze Jahr über gegesssen werden. Am begehrtesten sind sie bei den Schweizer*innen aber im Sommer – mit Spaghetti. Das Pastagericht Spaghetti alle Vongole macht Lust auf Strand und Meer und weckt Erinnerungen an sonnige Tage, die man an der Küste Italiens verbracht hat. Zudem verlängern das Ferienfeeling – auch, wenn man längst wieder daheim ist.