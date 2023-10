Datteln sind nicht jedermanns Geschmack, man liebt oder verschmäht sie. Obwohl die Wüstenfrucht ja total gesund ist. Natürlich nur, wenn sie in Massen genossen wird – wie alles halt. Zwei bis drei der süssen Dinger täglich sollen nämlich wahre Wunder wirken. So decken sie den Tagesbedarf an Kalium, stecken voller Nähr- und Ballaststoffe, haben viele Mineralien, Vitamine, sind reich an Antioxidantien und wegen ihres natürlichen Zuckergehalts ein perfekter Energielieferant – eine rundum gesunde Nascherei also. Zugegeben, das Dessert, das viral grad durch die Decke geht, ist nichts für Kalorienzähler, aber für alle anderen Naschkatzen. Und: Man muss ja nicht alles auf einmal essen, sondern kann die «Date Bark» (Dattelrinde) – wie der süsse Snack heisst – in kleine Riegel schneiden. Dann hat man einen kleinen Vorrat, der sich einige Zeit im Kühlschrank hält.