Dieses Schweizer Gemüse ist das gesündeste überhaupt

Ein Grund, auf die Brunnenkresse zu verzichten, ist das jedoch nicht. Im Gegenteil. Das Schweizer Gemüse sollte fortan wohl bei allen von uns öfter auf dem Speiseplan erscheinen. Davon auszugehen, dass Brunnenkresse allein alle benötigten Nährstoffe abdeckt, ist jedoch Unsinn. Auf Platz zwei, drei, vier und fünf landeten mit Chinakohl, Mangold, Rübstiel und Spinat in der Studie übrigens ebenfalls Gemüsesorten, die hierzulande wachsen.