Es ist Spätzli- und Knöpflisaison

Zubereitung:

Mehl, Spätzlimehl und Salz mit dem Milchwasser vermengen. Die Eier nach und nach dazu geben. Den Teig so lange mit der Maschine oder von Hand mit einer Holzkehle schlagen, bis er Blasen wirft. Danach für 5 Minuten ruhen lassen.

Salzwasser aufkochen. Den Teig durch ein Spätzlisieb ins siedende Salzwasser streichen. Sobald die Spätzli obenauf schwimmen, mit einer Schaumkelle rausnehmen und im Eiswasser abschrecken. Dann die Spätzli kurz in etwas Butter anbraten und mit Sbrinz verfeinern. Am besten mit Röstzwiebeln und Apfelmus servieren.